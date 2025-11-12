МИД России: Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с Лавровым
Лавров дал эксклюзивное интервью итальянской газете
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Итальянская газета Corriere della Sera отказалась от публикации интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В МИД РФ расценили данный шаг как проявление вопиющей цензуры.
«Данный случай является наглядным примером того, как до итальянских граждан не доводят объективную информацию о ситуации вокруг Украины. Сознательно вводят их в заблуждение», — сообщили в МИД на официальном сайте.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что в последнее время в итальянских СМИ наблюдается рост количества недостоверной информации о России. В целях противодействия распространению ложных сведений МИД РФ предложил газете Corriere della Sera взять эксклюзивное интервью у Сергея Лаврова.
По информации МИД РФ, редакция газеты с готовностью приняла предложение и направила перечень вопросов. Министр дал развернутые и исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы, после чего текст интервью был оперативно подготовлен к публикации. Однако, несмотря на это, издание в итоге отказалось публиковать ответы Лаврова.
В МИД РФ отметили, что редакция аргументировала свой отказ тем, что в высказываниях Лаврова содержится множество спорных утверждений, требующих дополнительной проверки и разъяснений, что привело бы к превышению допустимого объема публикации. Предложение опубликовать сокращенную версию в газете, а полную — на сайте издания, было отклонено.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что граждане Италии, согласно статье 19 Всеобщей декларации прав человека, имеют право на доступ к информации. В подтверждение своих слов МИД РФ опубликовал две версии интервью — полную и отредактированную редакцией Corriere della Sera, в которой, по мнению российской стороны, были умышленно удалены все моменты, неудобные для официального Рима. Полная версия интервью доступна на ТАСС.
