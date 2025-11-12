Сийярто: Венгрия не будет финансировать Украину из-за скандала с Зеленским

Венгрия отказывается участвовать в инициативах ЕС, предполагающих предоставление Украине новых субсидий Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Коррупционный скандал в Украине может стать причиной прекращения ее финансирования со стороны Европейского союза. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, коррупционная сеть была раскрыта в ближайшем окружении президента Владимира Зеленского.

«Деньги венгерского народа не пойдут на Украину!» — заверил Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в инициативах ЕС, которые предусматривают предоставление Украине новых субсидий и займов. Коррупционный скандал, по его мнению, подтверждает, что дальнейшее финансирование Украины нецелесообразно.