Коц: Сербия будет вынуждена выступить против России

13 ноября 2025 в 03:36
Сербского президента упрекнул в двуличности российский военкор

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Сербскому президенту Александру Вучичу и самой Сербии, при сохранении нынешнего политического курса, придется выступить против России. Об этом сообщил российский военкор Александр Коц.

«Интересно, молот или наковальня собираются покуситься на сербскую свободу. Тут надо либо крестик снять, либо трусы надеть. Потому что, если вы стремитесь в ЕС, то вы юридически будете вынуждены выступить против России. Впрочем, уже выступаете, увеличивая поставки снарядов Европе. Которые и будут использованы против России», — упрекнул сербского лидера Александр Коц в своем telegram-канале.

Коц также добавил, что у Сербии закончились причины лавировать между Россией и Западом. Военкор связывает это с введением нефтяных антироссийских санкций и прекращением поставок дешевых углеводородов из России. В связи с чем, Сербия наращивает продажу боеприпасов Европе, которые, по словам военкора, могут передать Украине.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что «вся» Европа, включая Сербию, готовится к возможной войне с Россией. При этом сам осколок бывшей Югославии рискует «оказаться между молотом и наковальней».

