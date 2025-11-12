Логотип РИА URA.RU
Рубио: антироссийские санкции в отношении Венгрии приостановлены на год

13 ноября 2025 в 03:24
Рубио заявил, что санкции сняты, чтобы избежать ущерба Венгрии

Фото: Official State Department / Freddie Everett

Исключение Венгрии из антироссийских санкций США продлятся год. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Что касается трубопроводов для нефти и газа, то речь идет о продлении на один год», — сообщил он журналистам, комментируя исключения из санкций для Будапешта. Он пояснил, что продление на год касается трубопроводов для транспортировки нефти и газа, так как их мгновенное отключение способно причинить серьезный урон экономике государства.

США также ведут переговоры с Киевом касательно потребностей ее энергоинфраструктуры, чтобы там могли пережить зиму. По словам госсекретаря, ситуация осложняется тем, что энергосистема Украины испытывает значительные нагрузки.

