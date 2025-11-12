Буцкая: пенсионных баллов за детей можно будет получить больше

Госдума рассматривает увеличение пенсионных баллов на время ухода за детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские семьи получат больше пенсионных баллов за уход за детьми. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Сейчас у нас за каждого ребенка, с которым находятся родители, идут минимальные пенсионные баллы, и, соответственно, это в меньшей степени влияет на размер пенсии. Сейчас мы обсуждаем, что за каждого последующего ребенка количество пенсионных баллов будет увеличено» — заявила Татьяна Буцкая в беседе с «Известиями».

Текущие пенсионные баллы: за первого ребенка — 1,8 балла в год. За второго — 3,6 балла, за третьего и последующих — по 5,4 балла.

