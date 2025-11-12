Логотип РИА URA.RU
Рубио: обещания Трампа по ядерным испытаниям подразумевают и логистику

13 ноября 2025 в 03:40
Трамп планирует протестировать и средства доставки ЯО

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ядерных испытаний, включая испытания средств доставки. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.

«Трамп обещал испытание наших ядерных возможностей. Они включают системы доставки», — сообщил госсекретарь журналистам. 

Рубио также сообщил, что в настоящее время между США и Россией не ведется активная работа по заключению нового договора взамен СНВ. По его словам, Вашингтон анализирует степень заинтересованности Москвы в подобных переговорах. 

Рубио подчеркнул, что Москва публично демонстрировала определенный интерес к данной теме, и американская сторона рассматривает эту возможность. При этом отделяя ее от контекста ситуации на Украине. Также госсекретарь добавил, что представители США и России поддерживают контакты на различных уровнях и по разным вопросам на ежедневной основе.

