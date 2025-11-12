Шойгу: Россия незамедлительно начала работу по поводу ядерных испытаний

В России работа по анализу целесообразности начала ядерных испытаний была начата незамедлительно после соответствующего поручения президента Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Ранее Путин поручил провести на площадке Совета Безопасности комплексный анализ целесообразности начала работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Также Шойгу заявлял, что наша страна предупреждала Запад об испытаниях ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон», но семь лет назад этой информации не поверили.