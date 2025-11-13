ВЦИОМ: россияне постепенно отходят от коллективизма к индивидуализму
В российском обществе наблюдается постепенный отход от коллективистских ценностей, унаследованных со времен СССР. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.
«Советское прошлое по-прежнему остается ключевым фактором, определяющим самоидентификацию россиян. Однако наблюдается тенденция к снижению числа тех, кто считает, что 75 лет советской власти кардинально изменили характер российского народа, сделав его непохожим на народы западных стран. Если в 2000 году с этим утверждением соглашались 76 % опрошенных, то сейчас — лишь 67 %. При этом прослеживается четкая зависимость от возраста: среди респондентов в возрасте до 24 лет доля согласных составляет всего 52 %», — приводит результаты исследования сайт ВЦИОМ.
Социологи отмечают, что отмечают, что также уменьшается доля россиян, считающих себя коллективистским народом. Если в 2000-х годах три четверти респондентов утверждали, что в России принято все делать сообща и не терпеть тех, кто ставит себя выше коллектива, то сейчас таких чуть более половины. Снизилась и доля тех, кто полагает, что россияне привыкли относиться друг к другу по-свойски, не думая о выгоде (с 70 % в 2000 году до 65 % в настоящее время).
Ведущий эксперт департамента политических исследований Мария Григорьева добавляет, что для многих россиян коллективистские ценности остаются частью культурного кода, в то время как молодежь чаще ориентируется на индивидуализм и самовыражение. При этом эксперт подчеркивает, что отказ от коллективизма не является полным.
Несмотря на постепенный отход от коллективистских представлений, характерных для советской эпохи, в российском обществе сохраняется высокий уровень патриотизма. Ранее свыше 94% опрошенных россиян заявили, что считают себя патриотами, а 92% подчеркивают значимость чувства гордости за собственное государство. Это свидетельствует о том, что, хотя ценности индивидуализма набирают популярность среди молодежи, чувство единства и гордости за страну остается важной частью общественного сознания.
