США стали на шаг ближе к концу рекордного шатдауна

Конгресс ждет от трампа подписания законопроекта о прекращении шатдауна Фото: Official White House / Andrea Hanks

Палата представителей США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства, что может положить конец самому продолжительному шатдауну в истории страны. Документ уже получил поддержку в сенате и вскоре будет подписан президентом Дональдом Трампом, сообщила New York Times.

«Конгресс с небольшим перевесом одобрил законопроект о прекращении самого продолжительного в истории страны шатдауна», — сообщает газета. Законопроект позволит возобновить работу федеральных ведомств, деятельность которых была парализована более 40 дней.

Помимо временного финансирования до 30 января 2026 года, законопроект закрепляет три пакета годовых ассигнований — для военного строительства, нужд законодательной власти и Министерства сельского хозяйства. Также закон предусматривает восстановление в должности федеральных служащих, получивших уведомления об увольнении, и выплату задолженности по зарплатам.

Причиной шатдауна стало противостояние между республиканцами и демократами: последние отказывались поддерживать бюджет без продления субсидий по программе доступного здравоохранения (Obamacare). И вопрос о продлении данных субсидий пока не решен.