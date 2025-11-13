Лавров: Россия готова провести в Венгрии второй саммит с Трампом

По словам Лаврова, Россия готова провести второй саммит в Будапеште Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия готова провести в Будапеште второй саммит между Россией и США при условии, что мероприятие будет базироваться на детально проработанных результатах предыдущей встречи, прошедшей на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Провести в Будапеште второй российско-американский саммит мы по-прежнему готовы, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски», — сказал министр иностранных дел, сообщает «Прайм». Лавров уточнил, что конкретные сроки проведения саммита пока не установлены, а диалог между Россией и США продолжается.

Лавров подчеркнул, что лица, оказывающие влияние на президента Украины Владимира Зеленского, стремятся отклонить американского президента Дональда Трампа от ранее обозначенного им курса, направленного на достижение долгосрочного и устойчивого мира. По мнению министра, цель таких действий — предоставить Киеву возможность временно снизить напряженность.

