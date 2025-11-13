Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Лавров: Россия готова провести в Венгрии второй саммит с Трампом

13 ноября 2025 в 05:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам Лаврова, Россия готова провести второй саммит в Будапеште

По словам Лаврова, Россия готова провести второй саммит в Будапеште

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия готова провести в Будапеште второй саммит между Россией и США при условии, что мероприятие будет базироваться на детально проработанных результатах предыдущей встречи, прошедшей на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Провести в Будапеште второй российско-американский саммит мы по-прежнему готовы, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски», — сказал министр иностранных дел, сообщает «Прайм». Лавров уточнил, что конкретные сроки проведения саммита пока не установлены, а диалог между Россией и США продолжается.

Лавров подчеркнул, что лица, оказывающие влияние на президента Украины Владимира Зеленского, стремятся отклонить американского президента Дональда Трампа от ранее обозначенного им курса, направленного на достижение долгосрочного и устойчивого мира. По мнению министра, цель таких действий — предоставить Киеву возможность временно снизить напряженность.

Продолжение после рекламы

Ранее после телефонного разговора Путина и Трампа 16 октября президент США заявил о планах встретиться с российским лидером в Будапеште, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать специальный оргкомитет для организации саммита. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что саммит РФ и США в Венгрии будет востребован после тщательной предварительной работы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал