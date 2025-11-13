Бывший украинский премьер предрек скорую отставку Зеленского из-за вспыхнувшего скандала

Логотип РИА URA.RU
Азаров: коррупционный скандал на Украине подорвет репутацию Зеленского
13 ноября 2025 в 06:49
Фото: Официальный сайт президента Украины

Коррупционный скандал на Украине, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем, может привести к отставке президента Владимира Зеленского. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, раскрытие схемы нанесет непоправимый ущерб репутации действующего президента.

«Для Зеленского, как я понимаю, отставкой обернется, когда дело раскрутится, когда против него дадут прямые показания. Так что для него ничем хорошим это закончиться не может», — сказал экс-премьер, отвечая на вопрос журналистов о последствиях скандала лично для Зеленского. Его слова передает ТАСС.

Экс-премьер подчеркнул, что репутационные потери президента Украины в связи со скандалом будут громадными. Он отметил, что среди обвиняемых — люди из ближайшего окружения президента, что существенно ухудшит отношения Украины с западными партнерами. После раскрытия деталей дела западные политики не захотят вести дела с Зеленским, добавил Азаров. 

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в были проведены обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Обыски также прошли у бизнесмена и соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

По данным Украинских СМИ, Миндича перед обысками поспешно вывезли из Украины. Что еще известно о сбежавшем бизнесмене и его роли в руководстве Украиной — в материале URA.RU.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

