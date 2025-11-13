Бывший украинский премьер предрек скорую отставку Зеленского из-за вспыхнувшего скандала
Фото: Официальный сайт президента Украины
Коррупционный скандал на Украине, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем, может привести к отставке президента Владимира Зеленского. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, раскрытие схемы нанесет непоправимый ущерб репутации действующего президента.
«Для Зеленского, как я понимаю, отставкой обернется, когда дело раскрутится, когда против него дадут прямые показания. Так что для него ничем хорошим это закончиться не может», — сказал экс-премьер, отвечая на вопрос журналистов о последствиях скандала лично для Зеленского. Его слова передает ТАСС.
Экс-премьер подчеркнул, что репутационные потери президента Украины в связи со скандалом будут громадными. Он отметил, что среди обвиняемых — люди из ближайшего окружения президента, что существенно ухудшит отношения Украины с западными партнерами. После раскрытия деталей дела западные политики не захотят вести дела с Зеленским, добавил Азаров.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в были проведены обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Обыски также прошли у бизнесмена и соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.
По данным Украинских СМИ, Миндича перед обысками поспешно вывезли из Украины. Что еще известно о сбежавшем бизнесмене и его роли в руководстве Украиной — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
