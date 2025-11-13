Рубио: у США заканчиваются цели для новых санкций против России
Рубио рассказал о трудностях расширения антироссийских санкций
Фото: Official State Department / Freddie Everett
У США заканчиваются цели для введения новых санкций против России. Вашингтон уже исчерпал почти все возможные направления давления. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Я не знаю, что еще нужно сделать. У нас заканчиваются вещи, чтобы вводить против них санкции», — сообщил Рубио журналистам.
Ранее администрация экс-президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении около 5000 российских компаний, а при Дональде Трампе санкции против России практически не вводились — пока не были ограничены «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». Сейчас, по словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон почти исчерпал возможности для новых рестрикций в отношении России.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.