Рубио: у США заканчиваются цели для новых санкций против России

Рубио рассказал о трудностях расширения антироссийских санкций Фото: Official State Department / Freddie Everett

У США заканчиваются цели для введения новых санкций против России. Вашингтон уже исчерпал почти все возможные направления давления. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Я не знаю, что еще нужно сделать. У нас заканчиваются вещи, чтобы вводить против них санкции», — сообщил Рубио журналистам.