Рубио: у США заканчиваются цели для новых санкций против России

13 ноября 2025 в 05:20
Фото: Official State Department / Freddie Everett

У США заканчиваются цели для введения новых санкций против России. Вашингтон уже исчерпал почти все возможные направления давления. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Я не знаю, что еще нужно сделать. У нас заканчиваются вещи, чтобы вводить против них санкции», — сообщил Рубио журналистам.

Ранее администрация экс-президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении около 5000 российских компаний, а при Дональде Трампе санкции против России практически не вводились — пока не были ограничены «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». Сейчас, по словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон почти исчерпал возможности для новых рестрикций в отношении России.

