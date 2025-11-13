США сняли санкции с проекта «Росатома»

США вывели из-под санкций строительство АЭС в Венгрии Фото: Official State Department / Freddie Everett

Соединенные Штаты Америки временно сняли санкции с проекта строительства второй очереди атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи глав внешнеполитических ведомств стран — участниц G7 в провинции Онтарио в Канаде.

«По атомной электростанции — она уже строится, и [Венгрии] нужно ее достроить. Поскольку в этом участвует российская компания, которая занималась проектированием и строительством, мы хотим, чтобы они могли ее достроить», — отметил Марко Рубио. По его словам, США поддерживают завершение строительства АЭС, потому что хотят, чтобы Венгрия была энергонезависимой.

АЭС «Пакш», построенная советскими специалистами в 1980-е годы, в настоящее время обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

В рамках второй очереди строятся пятый и шестой энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200. После их ввода в строй мощность ядерного комплекса в Пакше возрастет с 2 000 до 4 400 мегаватт. Ранее санкции против проекта были введены в ноябре 2024 года, но в июне приостановлены.