Росавиация закрыла аэропорт Краснодара
13 ноября 2025 в 06:59
Аэропорт Краснодар (Пашковский) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения введены в дополнение к действующему NOTAM и необходимы для обеспечения безопасности полетов.
