Бизнеса с просроченными кредитами стало рекордно много в России

Доля компаний с просрочкой по кредитам в России стала рекордной за последние годы. Почти четверть российских компаний и предпринимателей стали кредитными должниками. Это следует из данных Центробанка.

«По состоянию на октябрь в России зафиксировано около 714 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по кредитным обязательствам. При этом порядка 171 тысячи из них, что составляет 24%, допустили просрочку платежей. Данный показатель достиг максимального значения как минимум за последние 2,5 года», — следует из ноябрьской статистики ЦБ.

На текущий момент объем просроченной задолженности увеличился на 7,2 % в сравнении с 2024 годом и приблизился к отметке в 3 триллиона рублей. Подобный рост стал самым значительным с осени 2023 года. Кроме того, за прошедший год общий объем кредитных задолженностей вырос почти на 10 % и к концу третьего квартала превысил 80 триллионов рублей.

