Бизнеса с просроченными кредитами стало рекордно много в России

Почти четверть российского бизнеса просрочило выплату кредитов
Доля компаний с просрочкой по кредитам в России стала рекордной за последние годы. Почти четверть российских компаний и предпринимателей стали кредитными должниками. Это следует из данных Центробанка.
«По состоянию на октябрь в России зафиксировано около 714 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по кредитным обязательствам. При этом порядка 171 тысячи из них, что составляет 24%, допустили просрочку платежей. Данный показатель достиг максимального значения как минимум за последние 2,5 года», — следует из ноябрьской статистики ЦБ.
На текущий момент объем просроченной задолженности увеличился на 7,2 % в сравнении с 2024 годом и приблизился к отметке в 3 триллиона рублей. Подобный рост стал самым значительным с осени 2023 года. Кроме того, за прошедший год общий объем кредитных задолженностей вырос почти на 10 % и к концу третьего квартала превысил 80 триллионов рублей.
Среди факторов, способствующих сложившейся ситуации, можно выделить высокую долговую нагрузку, сокращение прибыли вследствие снижения спроса и увеличение затрат на обслуживание ранее полученных кредитов. Ранее российские банки стали чаще прощать должникам штрафы за просрочку — доля таких случаев заметно выросла в 2025 году. Это делается, чтобы избежать массовых банкротств клиентов.
