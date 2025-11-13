Появилась новая версия пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге: что известно через 1,5 месяца поисков

Семья Усольцевых пропала 28 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спустя полтора месяцев поисков семьи Усольцевых появилась новая версия их исчезновения. Путешественник и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт предположил, что семья могла погибнуть от удара молнии во время похода.

При таких же обстоятельствах 16 лет назад бесследно пропала американская семья Джемисонов. Их тела были обнаружены только спустя четыре года недалеко от автомобиля. При этом точную причину смерти установить так и не удалось. Последние новости о деле семьи Усольцевых — в материале URA.RU.

Зачем Усольцевы оставили 600 тысяч рублей в тайнике: мнение тревел-блогера

В автомобиле семьи Усольцевых, пропавшей в тайге, был обнаружен тайник с 600 тысячами рублей под панелью руля. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Известно, что глава семьи управлял заводом по производству порошковой краски.

Опытный турист и тревел-блогер Алексей Тайганавт предположил, что Усольцевы планировали вернуться, так как оставили деньги в тайнике. Он отметил, что для обеспеченных людей хранение наличных в автомобиле — это нормально и, вероятно, они «рассчитывали в тот же день сесть и поехать дальше». Однако, по его словам, брать с собой в лес такую крупную сумму было нецелесообразно. Зачем семье понадобились деньги в тайге — неизвестно.

Почему их не объявили в международный розыск: ответ следователя

Бывший следователь Вадим Багатурия считает, что семью не могут найти, потому что нет следов — их мог скрыть снег или тщательно кто-то спрятать. Он не исключает, что семья могла уехать за границу, но видимых причин, по его словам, для этого не было. Часть людей полагает, что семья сбежала в США, где живет сын Сергея и люди, с которыми он когда-то вел бизнес.

Возникает вопрос, почему семью не ищут на международном уровне. Для сравнения: молодая спортсменка Анна Цомартова пропала в феврале 2024 года после посещения пляжа в Каспийске — ее запечатлели камеры, но найти так и не смогли, при этом девушку объявили в международный розыск. Экс-следователь пояснил, что в международный розыск можно объявить только при наличии уголовного дела, например, об убийстве. При это по факту исчезновения семьи уже возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.

Похожий случай 16 лет назад

Известно, что похожим образом несколько лет назад пропала американская семья Джемисонов. 7 октября 2009 года супруги Шерилин и Бобби вместе с шестилетней дочерью Мэдисон и собакой Мэйзи отправились в горы Сан-Буа, якобы для осмотра земельного участка.

Соседи запомнили, что лица Джемисонов были серьезными и безрадостными, когда они грузили вещи в машину. Собравшись в поход, рано утром они покинули дом. Через восемь дней автомобиль Джемисонов нашли охотники на горной дороге. В машине находилась истощенная, но живая собака. При обыске в автомобиле полиция обнаружила сумку Шерилин, телефоны, документы и 32 тысячи долларов под сиденьем водителя.

В телефоне Бобби был найден снимок Мэдисон, сделанный в день исчезновения: девочка стояла у курумника в легкой одежде с обеспокоенным видом. Примечательно, что и родители были легко одеты. Никаких следов борьбы или крови обнаружено не было, что создавало впечатление, будто семья добровольно покинула автомобиль.

Масштабные поиски Джемисонов, в которых участвовали полиция, спасатели и волонтеры, не дали никаких результатов. Как и в случае с Усольцевыми, тогда выдвигались различные версии их пропажи, в том числе, и конспирологические: попадание в секту, инсценировка исчезновения или участие в программе защиты свидетелей.

При расследовании выяснилось, что у обеих семей были схожие проблемы: финансовые трудности (Бобби потерял работу), интерес к эзотерике и мистике (Шерилин посещала психиатра и нерегулярно принимала лекарства), а также проблемы в семейных отношениях (у Шерилин были мысли о разводе). Также у Шерилин и ее дочери наблюдались признаки психических расстройств.

Расследование исчезновения Джемисонов вели агенты ФБР, но дело было списано в архив с формулировкой «неизвестный несчастный случай». Однако спустя четыре года охотники обнаружили три тела — экспертиза ДНК подтвердила, что это были члены семьи Джемисон. Останки находились в трех милях от места обнаружения автомобиля, но из-за сильной степени разложения установить причину смерти не удалось.

Среди версий гибели Джемисонов — столкновение с нарколабораторией или групповое убийство и самоубийство. Их дело остается одной из самых загадочных тайн в США. История Усольцевых, вероятно, приобретет аналогичный статус в России, пишет aif.ru.

Что известно о пропаже Усольцевых

28 сентября семья Усольцевых пропала в Красноярском крае в районе поселка Кутурчин. По данным регионального МВД, двое взрослых и пятилетняя девочка исчезли во время туристического похода по маршруту в направлении горы Буратинка. Как сообщили очевидцы, семья начала движение в сторону Кутурчинского белогорья. В связи с их исчезновением было возбуждено уголовное дело.

Активные поиски были завершены 12 октября. Они перешли в стадию решения точечных задач, и теперь этим занимаются исключительно профессиональные спасатели. В региональном отделении организации «Лиза Алерт» подчеркнули, что поиски семьи Усольцевых стали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.