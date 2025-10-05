В России подорожали легковые автомобили

По итогам сентября 2025 года средневзвешенная цена нового автомобиля составила 3,34 миллиона рублей, что на 4% выше показателей августа текущего года и на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
«Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в сентябре составила 3,34 млн рублей. По отношению к августу она выросла на 4%. Изменение к сентябрю 2024 года +6%», — сообщил Целиков. О ситуации на российском рынке он написал в своем telegram-канале.
По его словам, есть три основные причины роста цен: пересмотр прайс-листов автопроизводителями с сокращением размеров скидок в осенний период, снижение доли продаж автомобилей прошлогодних моделей, которые традиционно стоили дешевле новинок, изменение структуры рынка в сторону альтернативных поставок. Он отметил, что выросли регистрации автомобилей таких брендов как Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Skoda и Volkswagen. И цены на машины этих производителей значительно превышают стоимость автомобилей из «российско-китайского сегмента».
На вторичном рынке наблюдается противоположная тенденция: средневзвешенная цена автомобиля с пробегом в сентябре составила 1,14 миллиона рублей, что на 1,5% ниже показателей августа. По его словам, в октябре будет заметно продолжение роста цен на новые автомобили. При этом на рынке подержанных автомобилей ожидается стабилизация ценовой ситуации.
