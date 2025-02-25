Пермского соратника экс-губернатора Белых заподозрили в попытке легкого заработка

«Пермская финансовая корпорация» взыскивает 25 млн рублей убытков с бассейна «БМ». В декабре 2024 владельцем «ПФК» стал Алексей Пыхтеев, некогда помощник экс-губернатора Кировской области Никиты Белых в заксобрании. Источники URA.RU подозревают, что у самого Белых может быть интерес к этому судебному процессу. Исковое заявление есть в распоряжении агентства.
«Просим взыскать с ООО „БМ“ в пользу ООО „ПФК“ убытки в размере 25 672 124 рублей 20 копеек», — говорится в исковом заявлении. 25,6 млн рублей — это якобы проценты по долгу в около 60 млн рублей, который числится за ООО «БМ». «Очень странно, что в декабре владельцем „ПФК“ стал бывший соратник Белых, и спустя пару месяцев общество выступило с требованием долга с бассейна. Как будто кто-то решил легко денег заработать», — добавляют инсайдеры.
По данным «Коммерсант-Прикамье», Пыхтеев был держателем активов Белых. Также Алексей Пыхтеев был ключевым свидетелем защиты во время суда о взятке со стороны Никиты Белых. «ПФК» была зарегистрирована в июле 2017 года и до этого времени принадлежала предпринимателю Игорю Фомину (экс-гендиректору «Лукойл-Пермнефтепродукт»). Право требования задолженности у «ПФК» появилось в 2018 году, когда компания выкупила долг у банка «Урал ФД» (сейчас «Клюква», входит в «ПФПГ» Андрея Кузяева). Заем в 60 млн рублей брал в этой кредитной организации один из бывших совладельцев ООО «БМ» под залог здания бассейна и участка под ним. После этого бассейн несколько раз пытались продать, но на торги не поступало заявок. В 2020 году по заявлению администрации Перми суд признал бассейн «БМ» социально значимым объектом: то есть его имущественный комплекс может использоваться только по прямому назначению. «ПФК» уже не первый раз обращается в суд с требованием компенсации убытков, но ранее суд в их удовлетворении отказывал.
Никита Белых от комментариев отказался. Алексей Пыхтеев пояснил, что «ПФК» действительно ранее подавало иск о взыскании убытков. Но спор по существу рассмотрен не был, иск был возвращен. «Да и сама суть иска была иной: сейчас мы просим компенсировать необоснованно принятые обеспечительные меры по заявлению БМ в конкретном споре, в соответствии со ст. 98 АПК РФ», — пояснил он. И добавил, что «ПФК» готово к конструктивному сотрудничеству, но без решения финансовых вопросов и давних корпоративных споров » обсуждать дальнейшие планы невозможно». Что касается причастности Никиты Белых, то, по словам Пыхтеева, они знакомы больше 25 лет. Но к этому проекту Белых отношения не имеет: «хотя как бывший президент федерации плавания Пермского края, естественно заинтересован в функционировании большого плавательного бассейна в регионе».
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