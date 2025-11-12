Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

В Курган и Шадринск вернется минусовая температура

12 ноября 2025 в 16:15
Утром в Кургане и Шадринске будет -5 градусов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган и Шадринск 13 ноября придет минусовая температура. Об этом сообщается в прогнозе погоды.

«В четверг в Кургане и Шадринске малооблачно. Утром -5, днем -1 градус. Умеренные порывы ветра до 7 м/с», — написано на сайте Gismeteo.

После нескольких дней с небольшим плюсом и снегом Курган и Шадринск ждет похолодание. Если 12 ноября днем температура около нуля, то уже 13 ноября минусовая температура.

