В Курган и Шадринск вернется минусовая температура
12 ноября 2025 в 16:15
Утром в Кургане и Шадринске будет -5 градусов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курган и Шадринск 13 ноября придет минусовая температура. Об этом сообщается в прогнозе погоды.
«В четверг в Кургане и Шадринске малооблачно. Утром -5, днем -1 градус. Умеренные порывы ветра до 7 м/с», — написано на сайте Gismeteo.
После нескольких дней с небольшим плюсом и снегом Курган и Шадринск ждет похолодание. Если 12 ноября днем температура около нуля, то уже 13 ноября минусовая температура.
