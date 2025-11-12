Свердловский мэр досрочно ушел в отставку
Нового мэра района огласят 13 ноября
Глава Нижнесергинского муниципального района Свердловской области Валерий Еремеев досрочно сложил полномочия. Решение об отставке, как сообщает источник URA.RU, связано со здоровьем. Объявили об этом на заседании местной думы.
«По состоянию здоровья,» — прокомментировал источник причину ухода чиновника. Временно исполняющий обязанности главы района может быть назначен уже завтра соответствующим указом губернатора Дениса Паслера.
Валерий Еремеев, 1960 года рождения, занимал пост главы Нижнесергинского района с 2007 года и за это время был избран на четыре срока подряд. Под его руководством муниципалитет сохранил статус самого крупного налогоплательщика юго-западной части Свердловской области. За время его работы в районе был реализован ряд значимых инфраструктурных проектов. Бюджет территории вырос с 2 миллиардов рублей до 2,8 миллиардов, активно велась работа по газификации — к 2024 году было газифицировано более 60% частных домовладений. Также были построены новые котельные, отремонтированы тепловые сети и созданы «Точки роста» в школах.
