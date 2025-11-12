Свердловский мэр досрочно ушел в отставку

Валерий Еремеев, 1960 года рождения, занимал пост главы Нижнесергинского района с 2007 года и за это время был избран на четыре срока подряд. Под его руководством муниципалитет сохранил статус самого крупного налогоплательщика юго-западной части Свердловской области. За время его работы в районе был реализован ряд значимых инфраструктурных проектов. Бюджет территории вырос с 2 миллиардов рублей до 2,8 миллиардов, активно велась работа по газификации — к 2024 году было газифицировано более 60% частных домовладений. Также были построены новые котельные, отремонтированы тепловые сети и созданы «Точки роста» в школах.