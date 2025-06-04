В честь 100-летия Коми-Пермяцкого округа проведут более 150 фестивалей

05 июня 2025 в 13:10 Размер текста - 17 +

Коми-Пермяцкий округ отмечает 100-летие Ритис Бараускас © URA.RU Коми-Пермяцкий округ Пермского края отмечает в этом году 100-летний юбилей. К этой дате приурочили более 150 различных культурно-массовых мероприятий: праздников, фестивалей, концертов и перформансов. Некоторые из них начнутся уже в ближайшие выходные, а последние пройдут в декабре, рассказала на презентации проекта Татьяна Санникова, генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния». «Запланирована и уже проходит масса событий, которые нам предстоят. Работает сайт , где о 156 событиях можно подробно прочитать. Что, когда, где и куда обратиться, если вы собрались туда приехать. 100-летие привлекает представителей разных креативных индустрий и ведомств. Можно спокойно ехать в Коми-пермяцкий округ на три-четыре дня и получить очень разнообразные впечатления», — отметила Санникова. Как ранее рассказывало URA.RU, 7 и 8 июня в гости всех желающих ждут в селе Верх-Иньва и в деревне Кукушка Коми-Пермяцкого округа. В первом уникальный концерт на берегу реки даст камерный оркестр «Орфей», который исполнит музыку Александра Клещина, написанную специально для единственного спектакля-мюзикла на коми-пермяцком языке «Синва». В Кукушке пройдет обрядовый праздник «Строча», так на коми-пермяцкий переводится «Троица». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коми-Пермяцкий округ Пермского края отмечает в этом году 100-летний юбилей. К этой дате приурочили более 150 различных культурно-массовых мероприятий: праздников, фестивалей, концертов и перформансов. Некоторые из них начнутся уже в ближайшие выходные, а последние пройдут в декабре, рассказала на презентации проекта Татьяна Санникова, генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния». «Запланирована и уже проходит масса событий, которые нам предстоят. Работает сайт, где о 156 событиях можно подробно прочитать. Что, когда, где и куда обратиться, если вы собрались туда приехать. 100-летие привлекает представителей разных креативных индустрий и ведомств. Можно спокойно ехать в Коми-пермяцкий округ на три-четыре дня и получить очень разнообразные впечатления», — отметила Санникова. Как ранее рассказывало URA.RU, 7 и 8 июня в гости всех желающих ждут в селе Верх-Иньва и в деревне Кукушка Коми-Пермяцкого округа. В первом уникальный концерт на берегу реки даст камерный оркестр «Орфей», который исполнит музыку Александра Клещина, написанную специально для единственного спектакля-мюзикла на коми-пермяцком языке «Синва». В Кукушке пройдет обрядовый праздник «Строча», так на коми-пермяцкий переводится «Троица».