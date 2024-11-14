В Перми капремонт 87-летней «сталинки» запланировали на 2078 год

В Перми жильцы дома по улице 1-й Красноармейской, 37, жалуются на предполагаемые сроки капитального ремонта. Его планируют провести, когда зданию исполнится 141 год. Об этом сообщил на заседании думского комитета депутат Сергей Стенно.
«Мне поступили сведения, что капитальный ремонт дома по улице 1-й Красноармейская, 37 планируется в 2078 году. Ему уже лет так 80, к 2078 году его можно будет уже просто разрушить. Что можно сделать, чтобы передвинуть на ближайшее время ремонт этого дома?» — поинтересовался Стенно.
Как пояснил замдиректора фонда капремонта Константин Савин, планы по ремонту составляет специальная комиссия при краевом министерстве ЖКХ. Для передвижения сроков необходимо собрать перечень документов, в том числе оценку технического состояния дома.
Согласно данным онлайн-сервиса «Дом.МинЖКХ», четырехэтажное здание было построено в 1937 году. В нем никогда не ремонтировали фундамент, системы водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. При этом ранее капремонты в здании уже проводили. В 1986 году был отремонтирован фасад, а в 2025 году — полностью починили кровлю. Аварийным дом не признан.
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