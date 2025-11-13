У ЕС закончились деньги на поддержку Киева
13 ноября 2025 в 13:24
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Европейский союз израсходовал все средства, предусмотренные программой поддержки Киева, которая была принята в 2024 году и финансировалась за счет доходов от замороженных активов Российской Федерации. Об этом сообщил еврокомиссар.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал