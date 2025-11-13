ВС счел неправомерным доначисление пошлины за ввоз подержанного BMW

Россиянка купила подержанный BMW за 57,8 тысяч долларов в Южной Корее в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верховный суд назвал неправомерным решение таможни доначислить 2,8 миллионов рублей таможенных пошлин россиянке за ввоз в Россию поддержанного BMW из Южной Кореи. Решение вынесла судебная коллегия по экономическим спорам ВС.

«Судебная коллегия по экономическим спорам, рассмотрев кассационную жалобу, оставила в силе решение суда первой инстанции, признав неправомерным повышение таможенной стоимости автомобиля, приобретенного гражданином для личного пользования», — говорится на сайте Верховного суда. Спор возник между Владивостокской таможней и россиянкой Викторией Барабановой.

В 2022 году она купила в Южной Корее подержанный BMW и заключила договор с «Таможенным порталом» для оформления ввоза. Таможня сначала рассчитала платеж в 2,6 млн рублей, но потом сочла стоимость заниженной и, изучив сайт-аукцион plc.auction (где авто продавали за 150 тысяч долларов), потребовала доплатить 2,8 млн рублей пошлин. Барабанова оспорила решение, предоставив документы о стоимости машины и указав на ненадежность plc.auction как источника цен.

Суд первой инстанции удовлетворил требование Барабановой, но апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону таможни. После этого россиянка обратилась в Верховный суд, который подчеркнул: «В случае несогласия со сведениями, представленными декларантом, бремя доказывания обстоятельств возлагается на таможенный орган».