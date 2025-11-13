Роскачество призвало не обсуждать секретные темы около умных колонок

Фоновая речь рядом с умными колонками может анализироваться для создания детального профиля пользователя Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Россиянам рекомендуется избегать обсуждения конфиденциальной информации вблизи умных колонок и регулярно отключать их микрофоны. Физическое отключение микрофона является единственным надежным способом защиты приватности при использовании таких устройств. Об этом заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств», — заявил Кузьменко для ТАСС. Он подчеркнул, что фоновая речь может фиксироваться для формирования подробного профиля пользователя.

Эксперты советуют обязательно использовать кнопку отключения микрофона в периоды, когда колонка не используется. Например, если устройство активно только по выходным, в будние дни микрофон следует держать выключенным. Также рекомендуется регулярно проверять разрешения, предоставленные всем устройствам умного дома. Для дополнительной защиты камеры на ноутбуках можно закрывать специальными шторками, что блокирует доступ даже при гипотетическом взломе.

Умные колонки постоянно анализируют звуковое окружение, но не ведут непрерывную запись. Устройство ожидает слово-активатор, при этом звуковые данные обычно обрабатываются локально без передачи на серверы. Ответственные производители встраивают аппаратный уровень защиты, препятствующий произвольному изменению функций прослушивания. Однако физическое отключение микрофона остается единственной гарантией прекращения прослушивания.