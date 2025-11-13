Сотни компаний рискуют потерять товарные знаки

После начала спецоперации более тысячи компаний ушли из России Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Более 300 иностранных компаний, включая Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, могут лишиться прав на свои товарные знаки в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

«От Giorgio Armani и Calvin Klein до Amazon.com и Sheraton — некоторые из самых известных мировых брендов становятся жертвами браконьеров в России, и этот риск становится все более острым по мере углубления экономической изоляции страны», — говорится в материале Bloomberg. По данным агентства, причина в том, что по российскому законодательству (статья 1486 ГК РФ) правовая охрана товарного знака прекращается, если его не используют три года подряд. Срок действия прав на товарный знак — 10 лет.

Гонконгская компания Multigoods Production Ltd. (производитель электроники под брендами Supra и Orion) ранее подала более 20 исков к иностранным компаниям. Суд удовлетворил часть заявлений — например, в отношении Amazon, Nokia и Victoria's Secret и они лишились своих прав на товарные знаки. Сейчас также идет судебное разбирательство между московской сетью магазинов оптики «Айкрафт» и Luxottica Group (правообладателем бренда Ray-Ban).

В 2024 году Роспатент получил рекордное число заявок от иностранных компаний на продление регистрации товарных знаков — 15 534. Но не всем повезло: например, Renault SA получила отказ в сентябре. Представитель автопроизводителя заявил Bloomberg, что компания пока не планирует возвращаться в Россию, а заявка на продление регистрации была «защитной мерой». В Роспатенте утверждают, что одинаково защищают интеллектуальную собственность и российских, и иностранных компаний.