Захарова объяснила, почему на Западе отказались печатать полностью интервью Лаврова

Захарова назвала отказ итальянской газеты публиковать интервью Лаврова в полном объеме вопиющей цензурой Фото: Роман Наумов © URA.RU

Итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать полное интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым из-за цензуры. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, из всего материала газета была готова представить лишь треть.

«Из 100% интервью газета готова была представить аудитории только треть, только 30%. Мало того, речь шла не просто о том, чтобы взять не все вопросы и ответы, они сделали селекцию, выборку. Что это, если не цензура», — заявила Захарова. Ее слова приводит деловое издание «Взгляд».

Она отметила, что газета сначала сослалась на нехватку места, но затем отказалась и от публикации полной версии на своем сайте. Дипломат пришла к выводу, что истинные причины отказа — политические. Дипломат также возмутилась тем, что редакция отфильтровала все части интервью, где упоминался неонацизм на Украине. Захарова считает, что западные СМИ намеренно скрывают эту информацию от своих читателей.

Продолжение после рекламы