Захарова объяснила, почему на Западе отказались печатать полностью интервью Лаврова
Захарова назвала отказ итальянской газеты публиковать интервью Лаврова в полном объеме вопиющей цензурой
Итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать полное интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым из-за цензуры. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, из всего материала газета была готова представить лишь треть.
«Из 100% интервью газета готова была представить аудитории только треть, только 30%. Мало того, речь шла не просто о том, чтобы взять не все вопросы и ответы, они сделали селекцию, выборку. Что это, если не цензура», — заявила Захарова. Ее слова приводит деловое издание «Взгляд».
Она отметила, что газета сначала сослалась на нехватку места, но затем отказалась и от публикации полной версии на своем сайте. Дипломат пришла к выводу, что истинные причины отказа — политические. Дипломат также возмутилась тем, что редакция отфильтровала все части интервью, где упоминался неонацизм на Украине. Захарова считает, что западные СМИ намеренно скрывают эту информацию от своих читателей.
Ранее Лавров дал интервью итальянской газете Corriere della Sera. Оно было посвящено возможности продолжения мирных переговоров по Украине и отношениям России со странами Запада. Однако ряд утверждений российского министра редакция сочла «спорными и требующими дополнительной проверки». Полный текст интервью доступен на сайте МИД РФ. Главные заявления Лаврова также есть — в материале URA.RU.
