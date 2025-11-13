Как перевести себе деньги по СБП, чтобы не заблокировали карту

Переводы крупных сумм самому себе и незнакомцам пополнят перечень признаков мошеннических операций Фото: Размик Закарян © URA.RU

Переводы через систему быстрых платежей (СБП) в размере более 200 тысяч рублей, которые совершаются «условно незнакомым» людям после перевода крупной суммы самому себе, будут проверяться на признаки мошенничества. Об этом сообщили в Центробанке (ЦБ) на фоне сообщений о блокировке переводов между собственными счетами в разных финансовых учреждениях.

Согласно консенсус-прогнозу «Известий», после того как Центральный банк включит переводы граждан на собственные счета через Систему быстрых платежей в перечень подозрительных операций, количество блокировок счетов может увеличиться на 25%. но, несмотря на возможные неудобства, на практике мера может снизить число успешных хищений по СБП на 10–20%. Как переводить деньги, чтобы не заблокировали карту — в материале URA.RU.

Кто попадет под проверку

В ЦБ пояснили, что под проверку попадут крупные переводы по СБП, от 200 тысяч рублей. Речь идет не просто крупные переводы самому себе, а последующие транзакции другим физическим лицам, если до этого человек не переводил им ничего последние полгода. Это связано с тем, что мошенники убеждают граждан переводить крупные суммы самому себе через СБП, а затем — другим людям.

Продолжение после рекламы

Подобного типа операции появятся в перечне мошеннических, который ЦБ время от времени дополняет. Последний вариант перечня был опубликован в начале сентября 2025 года.

Что входит в перечень

Банк России создал перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения незаконных переводов. Сейчас он включает девять критериев. Приказ с обновленными критериями вступил в силу 1 сентября 2025. Среди признаков мошенничества:

несоответствие времени, места и суммы запроса на выдачу наличных привычным действиям клиента;

нетипичная частота запросов на получение наличных в течение дня;

запросы на выдачу наличных вскоре после получения кредита, увеличения кредитного лимита или поступления крупных сумм на счет;

информация о рисках компрометации платежных данных, полученная от операторов платежной инфраструктуры;

данные от операторов связи и владельцев мессенджеров о подозрительных телефонных переговорах или сообщениях;

признаки наличия вредоносного ПО на устройствах клиента;

смена абонентского номера или параметров устройства, используемого для банковских операций;

несколько отказов в выдаче наличных в течение дня;

совпадение сведений о клиенте или его платежном средстве с данными в государственной информационной системе противодействия правонарушениям.

Анонсирован выход приказа ЦБ с новыми признаками мошеннических переводов

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров анонсировал скорый выход приказа ЦБ с новыми признаками мошеннических переводов. В него войдут такие критерии, как смена номера телефона для входа в интернет-банк и получение банком информации от оператора о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например, используется нетипичный интернет-провайдер.

Что будет, если банк сочтет, что совершается мошенническая операция

Таким образом, чтобы банк не счел, что совершается мошенническая операция, стоит избегать соответствия признакам, которые обозначены в перечне регулятора. Однако стоит учитывать и практику проверки переводов через систему быстрых платежей (СБП).

В случае соответствия операции хотя бы одному из установленных критериев банк обязан незамедлительно уведомить клиента и установить временный лимит на снятие наличных через банкоматы в размере 50 тысяч рублей в сутки. Данный лимит будет действовать в течение 48 часов.