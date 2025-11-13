Картами «Мир» можно будет платить еще в одной стране

Хамед ад-Дахаб заявил, что российская система «Мир» заработает в Омане Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Российская платежная система «Мир» заработает в Омане. Сотрудничество между странами в этом направлении уже началось. Об этом заявил журналистам председатель Оманско-российского совместного делового совета Хамед ад-Дахаб.

«Она заработает. Мы собираемся это сделать», — заявил Хамед ад-Дахаб. Его слова передает ТАСС. Говоря о сроках, он отметил, что это зависит от обеих сторон. И также добавил, что работа в этом направление уже началась.