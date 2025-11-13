Картами «Мир» можно будет платить еще в одной стране
Хамед ад-Дахаб заявил, что российская система «Мир» заработает в Омане
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Российская платежная система «Мир» заработает в Омане. Сотрудничество между странами в этом направлении уже началось. Об этом заявил журналистам председатель Оманско-российского совместного делового совета Хамед ад-Дахаб.
«Она заработает. Мы собираемся это сделать», — заявил Хамед ад-Дахаб. Его слова передает ТАСС. Говоря о сроках, он отметил, что это зависит от обеих сторон. И также добавил, что работа в этом направление уже началась.
Россия придерживается стратегии по укреплению экономических и транспортных связей с Оманом. Отношения двух стран носят традиционно дружественный характер. Оман официально признал Российскую Федерацию в качестве правопреемницы Советского Союза в 1991 году, в целом же дипотношения между странами были установлены 26 сентября 1985 года.
