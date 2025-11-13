Зеленский: никто не заставляет ВСУ умирать за руины Покровска

Зеленский заверил, что будет оказывать всю необходимую поддержку командирам ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины

Решение о выводе войск из Покровска принимает исключительно военное командование на местах. Никто не заставляет военных «умирать ради руин». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Никто не заставляет их умирать ради руин», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg Television. По его словам, для Украины важнее всего сохранить личный состав армии. Зеленский заверил, что будет оказывать всю необходимую поддержку украинским командирам, чтобы они могли эффективно управлять ситуацией.