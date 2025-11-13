Зеленский: никто не заставляет ВСУ умирать за руины Покровска
Зеленский заверил, что будет оказывать всю необходимую поддержку командирам ВСУ
Фото: Официальный сайт президента Украины
Решение о выводе войск из Покровска принимает исключительно военное командование на местах. Никто не заставляет военных «умирать ради руин». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Никто не заставляет их умирать ради руин», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg Television. По его словам, для Украины важнее всего сохранить личный состав армии. Зеленский заверил, что будет оказывать всю необходимую поддержку украинским командирам, чтобы они могли эффективно управлять ситуацией.
Президент Украины заявил, что ситуация в Покровске в настоящее время является крайне сложной. Город превратился в один из наиболее напряженных участков линии фронта. Зеленский отметил, что интерес России к этому региону обусловлен не только его стратегическим значением, но и стремлением оказать влияние на международные политические процессы. Он считает, что Москва пытается убедить руководство США в необходимости отвода украинских сил со всех территорий восточного Донбасса. Зеленский категорически исключил возможность оставления территорий.
