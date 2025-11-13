Освобождены населенные пункты в Харьковской и Днепропетровской областях
Подразделения «Востока» продолжали наступление в глубину обороны противника
Подразделения российских войск добились успехов в наступательных операциях на территории Харьковской и Днепропетровской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Подразделения группировки войск «Восток» продолжали наступление в глубину обороны противника. В результате активных и целенаправленных действий им удалось освободить населенный пункт Даниловка в Днепропетровской области.
Ранее сообщалось об отступлении подразделений двух бригад ВСУ в районе Волчанска. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады территориальной обороны, которые в настоящее время отступают в Харьковской области. В Днепропетровской области 9 ноября украинские власти приняли решение о принудительной эвакуации детей совместно с родителями.
