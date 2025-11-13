Мужчина открыл стрельбу из винтовки с балкона в Новосибирской области
Мужчина, находясь на балконе, начал прицеливаться из винтовки
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Бердске Новосибирской области мужчина открыл стрельбу из винтовки с балкона пятиэтажного дома. Инцидент произошел на улице Ленина.
«Мужчина открыл стрельбу из винтовки с балкона в Новосибирской области», — пишет Readovka. По сообщениям очевидцев, мужчина, находясь на балконе пятого этажа одного из домов на улице Ленина, начал прицеливаться из винтовки. Свидетели отмечают, что он мог целиться в голубей.
Жительница Бердска стала свидетелем происходящего и начала снимать ситуацию на видео. Она рассказала «Бердску-Онлайн», что не слышала звуков выстрелов, но заметила, как мужчина несколько раз прицеливался. Когда из лицея №6 стали выходить дети, мужчина опустил оружие, ушел в квартиру и закрыл балкон. Женщина подчеркнула, что ранее не замечала за этим человеком подобного поведения. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.