В Турции допускают, что их военный самолет могли сбить

Самолет C-130 Hercules разбился на территории Грузии 11 ноября во время полета из Азербайджана Фото: miliman/pickupimage.com

Турецкий военный самолет, который рухнул с 20 военными на борту, могли сбить. Такую версию допускает журналист газеты Hürriyet близкий к правительственным кругам — Абдулькадир Сельви.

«Расследуются как вероятность крушения самолета, так и версия, что его сбили. Кавказ — регион, известный своей особой опасностью. Потому изучается каждая версия», — написал он.

По данным Минобороны Турции — в результате крушения погибли 20 турецких военнослужащих, тела 19 уже найдены. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, в следствие которого погибли люди.

