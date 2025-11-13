Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Азия

В Турции допускают, что их военный самолет могли сбить

13 ноября 2025 в 14:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Самолет C-130 Hercules разбился на территории Грузии 11 ноября во время полета из Азербайджана

Самолет C-130 Hercules разбился на территории Грузии 11 ноября во время полета из Азербайджана

Фото: miliman/pickupimage.com

Турецкий военный самолет, который рухнул с 20 военными на борту, могли сбить. Такую версию допускает журналист газеты Hürriyet близкий к правительственным кругам — Абдулькадир Сельви.

«Расследуются как вероятность крушения самолета, так и версия, что его сбили. Кавказ — регион, известный своей особой опасностью. Потому изучается каждая версия», — написал он. 

По данным Минобороны Турции — в результате крушения погибли 20 турецких военнослужащих, тела 19 уже найдены. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, в следствие которого погибли люди. 

Продолжение после рекламы

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование будет проводиться с особой тщательностью. Они уверены, что самолет разрушился еще в воздухе, а пожар начался после крушения. До этого была версия, что самолет мог потерпеть крушение из-за неисправности или коррозии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал