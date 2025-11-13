В Турции допускают, что их военный самолет могли сбить
Самолет C-130 Hercules разбился на территории Грузии 11 ноября во время полета из Азербайджана
Фото: miliman/pickupimage.com
Турецкий военный самолет, который рухнул с 20 военными на борту, могли сбить. Такую версию допускает журналист газеты Hürriyet близкий к правительственным кругам — Абдулькадир Сельви.
«Расследуются как вероятность крушения самолета, так и версия, что его сбили. Кавказ — регион, известный своей особой опасностью. Потому изучается каждая версия», — написал он.
По данным Минобороны Турции — в результате крушения погибли 20 турецких военнослужащих, тела 19 уже найдены. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, в следствие которого погибли люди.
Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование будет проводиться с особой тщательностью. Они уверены, что самолет разрушился еще в воздухе, а пожар начался после крушения. До этого была версия, что самолет мог потерпеть крушение из-за неисправности или коррозии.
