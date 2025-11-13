Логотип РИА URA.RU
Природа

Мощная магнитная буря на Земле пошла на спад

Геомагнитная буря ослабевает после пиковой фазы в 2025 году
13 ноября 2025 в 14:12
Рекордный геомагнитный индекс Kp достигал уровня G4.7 во время пика самой мощной магнитной бури 2025 года

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Самая мощная геомагнитная буря 2025 года прошла пиковую фазу и начала ослабевать, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным мониторинга, возмущения магнитного поля Земли могут продолжаться еще около суток.

«Геомагнитная буря, наблюдающаяся на Земле вторые сутки, постепенно идет на спад, но может наблюдаться еще около суток, до конца сегодняшнего дня», — отмечается в сообщении лаборатории. В пиковой фазе индекс Kp достигал значений G4.3-G4.7, что стало рекордом года.

Развитие геомагнитного возмущения значительно отличалось от прогнозируемого сценария. К Земле пришла единая протяженная магнито-плазменная структура, образовавшаяся в результате взаимодействия трех солнечных выбросов. Самый мощный и быстрый выброс, двигавшийся последним, смял и разогнал два предыдущих облака, но потерял собственную скорость. Основное ядро выброса проходит со скоростью 800-1000 км/с вместо ожидавшихся 1400 км/с.

Геомагнитная буря, о которой идет речь, стала следствием взрыва на Солнце 9 ноября, мощность которого достигла уровня X1.79. Ученые предупреждали о возможном влиянии выброса плазмы на Землю. Ранее эксперты отмечали, что интенсивность колебаний почти достигла максимального уровня G5, а плотность и температура плазмы вокруг планеты были в десятки раз выше нормы.

