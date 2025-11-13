Подобная рассылка стала массовой с сегодняшнего дня, отмечают российские СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) начал активно предлагать пользователям из России добавить электронную почту в учетную запись. По мнению разработчиков, это позволит использовать почту как третий способ для входа в аккаунт и его восстановления. Об этом рассказали пользователи мессенджера.

«Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи SMS убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход», — сказано в сообщении для пользователей, которое присылает WhatsApp*. После чего россиянам предлагают перейти в настройки конфиденциальности для того, чтобы добавить электронную почту.

Сведения о внедрении в WhatsApp* третьего способа аутентификации начали появляться в начале этого месяца. Сегодня же рассылка соответствующих уведомлений приобрела массовый характер. Кроме того, пользователи видят оранжевый значок с восклицательным знаком, который привлекает внимание, а также сообщение о возможном риске блокировки аккаунта.

Продолжение после рекламы

Мессенджер также информирует о том, что привязка адреса электронной почты позволяет повысить уровень защиты аккаунта. Помимо этого, якобы обеспечивается возможность восстановления учетной записи без использования SMS или звонка.

«Если вам когда-нибудь понадобится повторно зарегистрировать свой номер телефона, вы сможете использовать свой подтвержденный адрес электронной почты, чтобы вернуться в свою учетную запись, выполнив действия, описанные в электронном письме, которое мы вам отправим», — говорится в сообщении. Его WhatsApp* присылает российским пользователям.

Сообщение, которое россияне получают от мессенджера Фото: скрин URA.RU

WhatsApp* начал внедрять для российских пользователей новую функцию в начале ноября. В приложении постепенно начинает появляться уведомление о блокировке СМС и звонков, которое располагается над списком чатов. Эта функция позволит обходить сложности с входом в аккаунт в условиях ограничений на СМС и звонки. Ранее аналогичное решение уже начал массово внедрять Telegram, передает 360.ru.