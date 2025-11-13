В Германии нашли способ срочно пополнить армию
В Германии в случае нехватки личного состава возможен обязательный призыв
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
В Германии планируют пополнить ряды Бундесвера за счет обязательного призыва в армию. Как сообщает газета Bild, всех 18-летних юношей обяжут проходить военную комиссию, а в случае нехватки добровольцев возможен призыв по жеребьевке.
«Если количество призывников в данном году превышает потребность, в качестве крайней меры может быть использована процедура случайного отбора после применения освобождений от военной службы и всех других мер», — говорится в законе, который накануне утвердила коалиция в лице СДПГ и блока ХДС/ХСС. Информацию приводит Bild.
Новые правила коснутся тех, кто родился с 2008 года. По планам министерства обороны, армии потребуется около 355 тысяч новобранцев ежегодно, начиная с 2026 года. Цель — увеличить численность действующих военнослужащих до 255–270 тысяч человек и создать резерв около 200 тысяч.
Женщины также смогут добровольно проходить военную комиссию, а при нехватке добровольцев — участвовать в призыве по жеребьевке. Добровольные новобранцы будут получать около 2600 евро до вычета налогов в месяц, а при сроке службы в один год им предоставят субсидию на получение водительских прав для легковых и грузовых автомобилей. Кроме того, те, кто прослужит более 12 месяцев, будут получать зарплату как кадровые военнослужащие.
Ранее министр обороны Борис Писториус заявил о необходимости разработать стратегию создания резерва до 5 апреля 2026 года и поручил подготовить закон об усилении резерва бундесвера. Он подчеркнул, что без сильного резерва обороноспособность страны остается под вопросом. Также будет разработан специальный закон для усиления резервных подразделений.
