Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Российские ПВО сбили украинский «Нептун» и 157 самолетных дронов

13 ноября 2025 в 14:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Расчеты ПВО за сутки нейтрализовали 157 украинских беспилотников и крылатую ракету «Нептун»

Расчеты ПВО за сутки нейтрализовали 157 украинских беспилотников и крылатую ракету «Нептун»

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 157 беспилотников самолетного типа и одну управляемую ракету «Нептун» производства ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Российские средства ПВО сбили за сутки управляемую ракету „Нептун“ и 157 беспилотников самолетного типа ВСУ», — сообщают в ведомстве. Ранее российские системы ПВО также демонстрировали высокую активность: например, за одни сутки были сбиты 323 беспилотника ВСУ, уничтожены американские системы залпового огня HIMARS и две авиационные бомбы. Текущие данные о перехвате 157 беспилотников и ракеты «Нептун» свидетельствуют о продолжающейся напряженной работе средств ПВО по защите территории страны.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал