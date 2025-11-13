Российские ПВО сбили украинский «Нептун» и 157 самолетных дронов
Расчеты ПВО за сутки нейтрализовали 157 украинских беспилотников и крылатую ракету «Нептун»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 157 беспилотников самолетного типа и одну управляемую ракету «Нептун» производства ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Российские средства ПВО сбили за сутки управляемую ракету „Нептун“ и 157 беспилотников самолетного типа ВСУ», — сообщают в ведомстве. Ранее российские системы ПВО также демонстрировали высокую активность: например, за одни сутки были сбиты 323 беспилотника ВСУ, уничтожены американские системы залпового огня HIMARS и две авиационные бомбы. Текущие данные о перехвате 157 беспилотников и ракеты «Нептун» свидетельствуют о продолжающейся напряженной работе средств ПВО по защите территории страны.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.