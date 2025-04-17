Что известно про Виктора Кокшарова — уходящего в отставку ректора УрФУ

Виктор Кокшаров возглавлял Уральский федеральный университет 15 лет

17 апреля 2025 в 22:47 Размер текста - 17 +

Виктор Кокшаров — первый ректор объединенного вуза Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Ректор УрФУ Виктор Кокшаров покинет должность Виктор Кокшаров — первый ректор УрФУ им. Ельцина, который появился на базе сильнейших УГТУ-УПИ и УрГУ в 2010 году. Именно ему пришлось отстраивать работу объединенного вуза, крупнейшего на Урале, ныне одного из лучших в России. А до этого Кокшаров успел поработать главой облправительства и министром международных связей при первом губернаторе Эдуарде Росселе. К июню Кокшаров покинет пост ректора. Чем он запомнится — в справке URA.RU. Начало Виктору Кокшарову 60 лет. Он родился в Каменске-Уральском, после школы поступил в Уральский государственный университет им. Горького. Окончил исторический факультет и остался работать в вузе. Начинал с ассистента кафедры истории СССР, был секретарем комитета ВЛКСМ, старшим преподавателем кафедры новейшей истории и теории международных отношений. В 1992 году получил степень кандидата исторических наук, защитив диссертацию о деятельности американских нефтяных компаний в Саудовской Аравии с 1933-го по 1945 годы. В 1995-м Кокшарова перевели на должность главного специалиста в управление внешних связей президиума УрО РАН. Приход во власть Виктор Кокшаров перед тем, как возглавить УрФУ, 10 лет работал во власти (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В «нулевых» Кокшаров стал руководителем информационно-аналитического управления министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, куда попал через знакомых. А в 2004-м возглавил минВЭС. В 2007-м Россель назначил Кокшарова председателем правительства вместо ушедшего в отставку Алексея Воробьева. Этот пост Кокшаров занимал до 2009 года. Когда Россель отсутствовал, исполнял обязанности главы региона. «Назначение Кокшарова, который, хоть и хорошо, но занимался все-таки узкопрофильной деятельностью [в минВЭСе], для многих было неожиданным и вызвало сильную реакцию. [Вице-премьер Галина] Ковалева, которая, по сути, была самым подготовленным человеком, психанула и зашла к Росселю с заявлением об увольнении. Он ей его тут же подписал. Зашла в одном качестве, вышла никем», — вспоминает свидетель тех событий. Назначение, говорят, было неожиданным и для самого Кокшарова. Но у него были влиятельные лоббисты, а Россель под конец работы губернатором стал более податливым. Пост премьера Кокшаров покинул в 2009-м, когда пришел новый глава региона Александр Мишарин со своими видением и командой. А уже в 2010-м Кокшаров возглавил объединенный УрФУ. По слухам, немало усилий для этого назначения приложили те же люди, которые продвинули его на пост премьера. Назначение в УрФУ На посту ректора УрФУ Виктору Кокшарову пришлось выстраивать связи со многими группами влияния (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Объединение Уральского государственного университета-Уральского политехнического института с УрГУ было давней мечтой Росселя. В 2010-м она осуществилась. Объединенный УрФУ получил имя первого президента России Бориса Ельцина, в вуз часто приезжали представители Семьи (то есть дочь экс-президента Татьяна Дьяченко и его зять Валентин Юмашев), которые Кокшарова поддерживали. Началась большая работа. «В УрФУ создаются институты. Часть выросла из крупных факультетов, некоторые объединились в новые структуры, образовав междисциплинарные связи и открыв новые горизонты для исследований. Так, институт естественных наук и математики назвали Уральским Беркли, а Уральский гуманитарный институт — гуманитарной Меккой Урала. Открылся бассейн „Университетский“. 1 июля 2012 года впервые проведена торжественная церемония вручения дипломов — самый масштабный выпускной в стране. Создан фонд по формированию целевого капитала на развитие Уральского федерального университета…» — перечисляются основные вехи создания мегавуза на сайте УрФУ. В 2013 году университет стал участником Проекта «5-100», целью которого было повышение глобальной конкурентоспособности вузов России, и совершил первый большой рывок в развитии, заняв уверенные позиции в лиге ведущих университетов страны и в топе мировых рейтингов. В этом же году впервые за многие десятилетия для студентов построили новое 10-этажное общежитие в студгородке на Малышева. В 2014-м УрФУ принял Международный чемпионат по спортивному программированию, в 2015-м открылся химико-фармацевтический центр, в 2016-м состоялась метеоритная экспедиция ученых на Южный полис, а также ХХ Менделеевский съезд, открылся после реконструкции Музейно-выставочный комплекс, впервые прошла премия «Студент года УрФУ». 2013 год. На закладке первого камня на месте стройки будущего кампуса УрФУ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Кокшаров регулярно взаимодействовал с первыми лицами государства и членами правительства. Например, в 2019-м принимал президента Владимира Путина в УрФУ, в 2021-м встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а в 2023-м, когда началось строительство нового кампуса УрФУ в Новокольцовском микрорайоне, в УрФУ приезжал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В Новокольцовском появились общественный центр, спортивный манеж, тренировочное поле и общежития для студентов — по поручению Путина. «У нас на протяжении многих лет была мечта построить новый современный кампус. И вот она воплощается, причем в рекордные сроки. Это гораздо больше, чем просто общежития и учебные корпуса. Это новая среда, где формируется новое качество жизни, рождаются новые идеи, в первую очередь — технологические. Это территория, куда заходят индустриальные партнеры. Проект кампуса направлен на создание точек роста, это площадка для взаимодействия университета с внешней средой. Его профиль — готовить тех, кому предстоит двигать цифровую экономику и выводить ее на новый уровень конкурентоспособности», — говорил Кокшаров. Не обошлось и без скандалов в период его руководства. Но о них URA.RU расскажет в отдельном материале. Отставка О том, что у Кокшарова есть проблемы с продлением полномочий, URA.RU рассказывало с начала года. Одни источники говорили, что у Кокшарова есть конкурент с влиятельными покровителями, другие рассказывали, что федеральный центр якобы недоволен низким уровнем поддержки Путина на выборах президента в 2024 году, третьи сообщали о конфликте между Фальковым и Кокшаровым. Сам Кокшаров при этом говорил, что «все идет в соответствии с нормативными сроками». Позднее стало известно, что Фальков все же направил в регион письмо, в котором говорилось, что Кокшарова рекомендовано оставить в должности. 14 апреля контракт Кокшарову продлили, но лишь в статусе «и. о». Он истечет к июню. Куда дальше По данным URA.RU, Виктор Кокшаров станет президентом УрФУ. Эту должность ликвидировали в 2013 году, ее занимал легендарный Станислав Набойченко, экс-ректор УПИ. Все новости по этой теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Виктор Кокшаров — первый ректор УрФУ им. Ельцина, который появился на базе сильнейших УГТУ-УПИ и УрГУ в 2010 году. Именно ему пришлось отстраивать работу объединенного вуза, крупнейшего на Урале, ныне одного из лучших в России. А до этого Кокшаров успел поработать главой облправительства и министром международных связей при первом губернаторе Эдуарде Росселе. К июню Кокшаров покинет пост ректора. Чем он запомнится — в справке URA.RU. Виктору Кокшарову 60 лет. Он родился в Каменске-Уральском, после школы поступил в Уральский государственный университет им. Горького. Окончил исторический факультет и остался работать в вузе. Начинал с ассистента кафедры истории СССР, был секретарем комитета ВЛКСМ, старшим преподавателем кафедры новейшей истории и теории международных отношений. В 1992 году получил степень кандидата исторических наук, защитив диссертацию о деятельности американских нефтяных компаний в Саудовской Аравии с 1933-го по 1945 годы. В 1995-м Кокшарова перевели на должность главного специалиста в управление внешних связей президиума УрО РАН. В «нулевых» Кокшаров стал руководителем информационно-аналитического управления министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, куда попал через знакомых. А в 2004-м возглавил минВЭС. В 2007-м Россель назначил Кокшарова председателем правительства вместо ушедшего в отставку Алексея Воробьева. Этот пост Кокшаров занимал до 2009 года. Когда Россель отсутствовал, исполнял обязанности главы региона. «Назначение Кокшарова, который, хоть и хорошо, но занимался все-таки узкопрофильной деятельностью [в минВЭСе], для многих было неожиданным и вызвало сильную реакцию. [Вице-премьер Галина] Ковалева, которая, по сути, была самым подготовленным человеком, психанула и зашла к Росселю с заявлением об увольнении. Он ей его тут же подписал. Зашла в одном качестве, вышла никем», — вспоминает свидетель тех событий. Назначение, говорят, было неожиданным и для самого Кокшарова. Но у него были влиятельные лоббисты, а Россель под конец работы губернатором стал более податливым. Пост премьера Кокшаров покинул в 2009-м, когда пришел новый глава региона Александр Мишарин со своими видением и командой. А уже в 2010-м Кокшаров возглавил объединенный УрФУ. По слухам, немало усилий для этого назначения приложили те же люди, которые продвинули его на пост премьера. Объединение Уральского государственного университета-Уральского политехнического института с УрГУ было давней мечтой Росселя. В 2010-м она осуществилась. Объединенный УрФУ получил имя первого президента России Бориса Ельцина, в вуз часто приезжали представители Семьи (то есть дочь экс-президента Татьяна Дьяченко и его зять Валентин Юмашев), которые Кокшарова поддерживали. Началась большая работа. «В УрФУ создаются институты. Часть выросла из крупных факультетов, некоторые объединились в новые структуры, образовав междисциплинарные связи и открыв новые горизонты для исследований. Так, институт естественных наук и математики назвали Уральским Беркли, а Уральский гуманитарный институт — гуманитарной Меккой Урала. Открылся бассейн „Университетский“. 1 июля 2012 года впервые проведена торжественная церемония вручения дипломов — самый масштабный выпускной в стране. Создан фонд по формированию целевого капитала на развитие Уральского федерального университета…» — перечисляются основные вехи создания мегавуза на сайте УрФУ. В 2013 году университет стал участником Проекта «5-100», целью которого было повышение глобальной конкурентоспособности вузов России, и совершил первый большой рывок в развитии, заняв уверенные позиции в лиге ведущих университетов страны и в топе мировых рейтингов. В этом же году впервые за многие десятилетия для студентов построили новое 10-этажное общежитие в студгородке на Малышева. В 2014-м УрФУ принял Международный чемпионат по спортивному программированию, в 2015-м открылся химико-фармацевтический центр, в 2016-м состоялась метеоритная экспедиция ученых на Южный полис, а также ХХ Менделеевский съезд, открылся после реконструкции Музейно-выставочный комплекс, впервые прошла премия «Студент года УрФУ». Кокшаров регулярно взаимодействовал с первыми лицами государства и членами правительства. Например, в 2019-м принимал президента Владимира Путина в УрФУ, в 2021-м встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а в 2023-м, когда началось строительство нового кампуса УрФУ в Новокольцовском микрорайоне, в УрФУ приезжал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В Новокольцовском появились общественный центр, спортивный манеж, тренировочное поле и общежития для студентов — по поручению Путина. «У нас на протяжении многих лет была мечта построить новый современный кампус. И вот она воплощается, причем в рекордные сроки. Это гораздо больше, чем просто общежития и учебные корпуса. Это новая среда, где формируется новое качество жизни, рождаются новые идеи, в первую очередь — технологические. Это территория, куда заходят индустриальные партнеры. Проект кампуса направлен на создание точек роста, это площадка для взаимодействия университета с внешней средой. Его профиль — готовить тех, кому предстоит двигать цифровую экономику и выводить ее на новый уровень конкурентоспособности», — говорил Кокшаров. Не обошлось и без скандалов в период его руководства. Но о них URA.RU расскажет в отдельном материале. О том, что у Кокшарова есть проблемы с продлением полномочий, URA.RU рассказывало с начала года. Одни источники говорили, что у Кокшарова есть конкурент с влиятельными покровителями, другие рассказывали, что федеральный центр якобы недоволен низким уровнем поддержки Путина на выборах президента в 2024 году, третьи сообщали о конфликте между Фальковым и Кокшаровым. Сам Кокшаров при этом говорил, что «все идет в соответствии с нормативными сроками». Позднее стало известно, что Фальков все же направил в регион письмо, в котором говорилось, что Кокшарова рекомендовано оставить в должности. 14 апреля контракт Кокшарову продлили, но лишь в статусе «и. о». Он истечет к июню. По данным URA.RU, Виктор Кокшаров станет президентом УрФУ. Эту должность ликвидировали в 2013 году, ее занимал легендарный Станислав Набойченко, экс-ректор УПИ. Все новости по этой теме — в сюжете URA.RU.