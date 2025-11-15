«Уралмаш» уступил «Енисею» в напряженном матче Единой лиги ВТБ

Среди игроков «Уралмаша» больше всех очков набрал Гарретт Невелс Фото: Александр Стародумов © URA.RU

В Красноярске баскетболисты «Уралмаша» уступили «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе уральского клуба.

«Уступаем „Енисею“ — 88:86», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что среди игроков «Уралмаша» больше всех очков набрал Гарретт Невелс — 27 очков. У «Енисея» яркими были выступления Данило Тасича и Мэтта Коулмэна.