ФК «Урал» может лишиться первой строчки в таблице Первой лиги
«Урал» проиграл в матче 19-го тура Первой лиги со счетом 1:0
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Екатеринбургский «Урал» потерпел поражение от «Нефтехимика» в матче 19-го тура Первой лиги. Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля, уточняет пресс-служба клуба.
«В Нижнекамске прервалась наша победная серия», — сказано в сообщении, опубликованного в telegram-канале. Уточняется, что единственный мяч был забит на 50-й минуте полузащитником Давидом Кокоевым. Во время мачта также у «Урала» был удален игрок Бардачев на дополнительных минутах матча.
«Нефтехимик», в свою очередь, благодаря победе набрал 24 очка и поднялся на девятое место. «Урал» с 39 очками остается на первой строчке, но может опуститься на второе место в случае победы ФК «Факел» над «Соколом» в завтрашнем матче в Саратове.
