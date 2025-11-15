ФК «Урал» может лишиться первой строчки в таблице Первой лиги

«Урал» проиграл в матче 19-го тура Первой лиги со счетом 1:0 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский «Урал» потерпел поражение от «Нефтехимика» в матче 19-го тура Первой лиги. Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля, уточняет пресс-служба клуба.

«В Нижнекамске прервалась наша победная серия», — сказано в сообщении, опубликованного в telegram-канале. Уточняется, что единственный мяч был забит на 50-й минуте полузащитником Давидом Кокоевым. Во время мачта также у «Урала» был удален игрок Бардачев на дополнительных минутах матча.