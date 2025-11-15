Заметное снижение стоимости сливочного масла произошло в июне текущего года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области сливочное масло подорожало на 3,98% за год. Актуальные данные опубликованы на сайте Свердловскстата.

Так, в октябре 2024-го средняя стоимость сливочного масла составляла 1111,26 рубля за килограмм. К октябрю 2025-го масло в среднем продавали за 1155,52 рубля за килограмм.

Резкое снижение цены было зафиксировано в июне 2025 года. Тогда средняя стоимость составила 1157,91 рубля. В целом за год наиболее заметный скачок стоимости был установлен в марте 2025-го, средняя цена масла составила 1215,82 рубля.

Ранее URA.RU рассказывало, что поддельное сливочное масло нашел Россельхознадзор в одном из популярных сетевых магазинов. Специалисты поручили изъять товар из продажи, однако сведений о принятых мерах не поступало.