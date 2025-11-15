Задержки рейсов, транспортный коллапс и падающие деревья: в российских регионах бушуют снежные ураганы

Синоптики предупреждают: ночь и утро опасны для водителей и пешеходов в нескольких городах России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сильные снегопады одновременно накрыли сразу несколько регионов России. В Мурманске второй день бушует метель с ураганным ветром, некоторые районы обесточены. В Санкт-Петербурге внезапный снегопад создал пробки и вывел на улицы сотни коммунальщиков. А в Москве прошёл первый, запоздалый снег, который, по прогнозам, растает уже через несколько дней. Вскоре снегопад ожидается и на Урале и в Приморье. Подробнее о том, какие регионы России охватили снежные бури, а каким только предстоит столкнуться с первыми выходками грядущей зимы — в материале URA.RU.

Мурманская область

Сильная вьюга оставила жителей без света

В Мурманске снег идет уже второй день, сугробы по колено. Скорость ветра почти 30 метров в секунду. Без электричества остались некоторые районы из-за налипания снега на проводах и из-за падения деревьев. Проблема затронула более 22 тысяч человек и 39 социально значимых объектов.

«Под отключение в том числе попали 359 жилых домов в Печенгском округе, ЗАТО Видяево и Заозерск, Ура-Губе», — сообщили в региональном МЧС. А в районе Североморска и Сафоново из-за перебоев с электричеством пропали горячая вода и отопление.

Метель парализовала город: перекрыты трассы и отменены рейсы

На дорогах нулевая видимость, несколько трасс перекрыто. А именно закрыто движение автоподъезда к Териберке, а также дорог, соединяющих Колу с Серебрянскими ГЭС и Заполярный с Сальмиярви. Кроме того, введено ограничение на движение грузовых транспортных средств на участках Мишуково — Снежногорск и Снежногорск — Гаджиево.

Как информирует региональное министерство транспорта, возобновление движения по дорогам планируется сразу после улучшения погодных условий. Также отменены десятки авиарейсов. Из-за шторма аэропорт «Мурманск» закрывался с 09.40 до 12.40. Часть самолетов в Москву, Санкт-Петербург и Архангельск задерживается на прилет и вылет.

Сильная вьюга сорвала городские планы

Из-за сильной вьюги перенесли открытие главной новогодней елки в Коле. В Полярном новогодняя елка не выдержала натиска снежной бури и упала. В Мурманске из-за непогоды также пострадали три новогодние елки: две в микрорайоне Росляково и одна на Семеновском озере. В настоящее время поврежденные елки уже восстановлены.

Коммунальные службы работают круглосуточно, восстанавливая свет и проезды

Коммунальщики очищают трассы, дворы и тротуары от снега. Координацию деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья, а также оказание им необходимой помощи возложат на руководителей муниципальных образований.

«Там, где были перехлесты проводов, приняты правильные решения — отключение линий и переход на дизель-генераторы. Все необходимые меры и властями, и энергетиками предприняты», — сообщил глава региона Андрей Чибис. Подачу света экстренно восстанавливают. Остальные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Пока город борется с последствиями метели, жители устраивают зимние развлечения

В Мурманске, несмотря на сильный снегопад и ураганный ветер, не все жители переживают из-за неблагоприятной погоды. Пока город борется с последствиями метели, некоторые горожане находят моменты для зимних забав.

Ленинградская область

В Петербурге коммунальщики расчищают улицы

В Санкт-Петербурге резкая смена погоды. Город заметает со вчерашнего вечера. На уборку вышли более 600 единиц техники и более 300 работников, которые рассыпают противогололедные материалы. Особое внимание уделяется тротуарам, пешеходным переходам, остановкам и подходам к метро.

Ночь и утро особенно опасны: гололёд на улицах Петербурга

Синоптики предупреждают о гололеде, так как ожидаются резкие перепады температур. Ночью столбики термометров могут опускаться до -3°, а завтра ожидается переход от минусовой температуры к нулевой. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными утром и ночью

В Петербурге задержаны десятки авиарейсов: пассажиры возвращаются в терминалы

Мощный снегопад в Санкт-Петербурге вызвал серьёзные сбои в работе аэропорта: 27 вылетающих и 10 прибывающих рейсов задержаны. Пассажиры некоторых рейсов, включая направление в Уфу, ждут вылета до 10 часов. Причина — постоянно меняющаяся погода и необходимость повторного технического обслуживания самолётов. Авиадиспетчеры пересматривают расписание, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Петербуржцы радуются первому снегу

Однако с другой стороны есть те, кто соскучился по снегу. Люди несмотря на сильный снегопад выходят на прогулку. На видео был снят хоровод петербуржцев в честь первого снега.

Московская область

Запоздалый снегопад не задержится: к середине следующей недели Москва вернётся к плюсу

В Москве этой ночью выпал первый снег. По словам синоптиков: снег пошел с опозданием на месяц. По данным наблюдений, обычно снег выпадает в 17-х числах октября. Высота снежного покрова достигает 9 см в Дмитрове и Волоколамске, в других районах — 4–8 см.

Несмотря на осадки, аэропорты работают в штатном режиме, однако видимость на дорогах местами снижается до 1 км. По прогнозу синоптиков, снег растает к середине недели, но к выходным снежный покров снова появится. Устойчивый снежный покров в Москве обещают только к концу ноября.

Тем временем Роскосмос опубликовал космические кадры циклона, обрушившегося на Московскую область. За циклоном наблюдают спутники, специалисты ожидают выпадения трети месячной нормы снега.

Центральная Россия

Первый мокрый снег обрушились на Центральный федеральный округ. В ночь на 15 ноября через территорию ЦФО прошёл холодный атмосферный фронт, вызвавший резкое ухудшение погодных условий.

В большинстве районов идут осадки — от дождя до мокрого снега. На дорогах — гололедица. Сегодня сильные осадки ожидаются в Тульской и Владимирской областях, температура колеблется от −2 до +5°, на юге региона до +11°. В Москве выпал первый снег, но аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» работают в штатном режиме, а наземные службы полностью готовы к зимним условиям.

Урал

В ночь на 16 ноября в Свердловской области ожидается сильный снег и гололедица

В ночь на 16 ноября в некоторых районах Свердловской области ожидаются сильный снег и гололедица, сообщили в региональном МЧС.

Спасатели призывают водителей быть особенно осторожными: соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и ограничить дальние поездки. Если вы попали в снегопад — перестройтесь в правый ряд, включите аварийные огни и переждите непогоду.

Заполярье

Север России накроет снег, ветер и морозы. В ближайшие выходные сильный снегопад, метель и порывистый ветер ожидаются в Мурманской и Архангельской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе, сообщили региональные синоптики. В НАО порывы ветра достигнут 30–35 м/с, Севгидромет объявил штормовое предупреждение.

В Мурманской области температура ночью опустится до −15°, днем будет от 0 до −5°, местами — до −14°. На дорогах прогнозируется гололед, водителей и пешеходов предупреждают о повышенной опасности. В Калининградской области также ожидаются заморозки и снегопады, несмотря на традиционно более тёплую погоду.

Приморье

Приморье готовится к первой зимней неделе.

С понедельника регион накроет мощный циклон с мокрым снегом, метелями и гололёдом — прогнозируют синоптики. Ветер усилится, видимость ухудшится, а минимальная температура опустится до −2…−10°C, местами на северо-востоке до −21°C.

К середине недели антициклон принесёт ясную погоду, минимальная температура немного повысится, а днём будет +1…+9°C, на северо-востоке — небольшие морозы. Во Владивостоке ночью ожидается мокрый снег и гололёд на дорогах. Первый рабочий день недели обещает быть холодным и ветреным: ночью −5…−8°C, днём −1…−3°C.

Снег уже покрыл 80% территории России

По данным Гидрометцентра, снег выпал в Северо-Западном федеральном округе, Ненецком АО, Архангельской области, Коми и Мурманской области, а также в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала. «Количество снега пока небольшое, но он стабильно лежит уже пять дней», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Таким образом, снежный покров распространился почти на 80% всей территории страны.