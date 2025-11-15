Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Крупный ТЦ эвакуировали в Екатеринбурге

Екатеринбуржцев эвакуировали из ТЦ «Мега»
15 ноября 2025 в 18:36
Причина эвакуации неизвестна

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мега». Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Всех попросили выйти из здания по техническим причинам», — поделился собеседник. Также на фасаде здания появилось объявление с просьбой посетителей покинуть торговый центр.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС Свердловской области. В ведомстве ответили, что в ТЦ произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, возгорания не было.

