Крупный ТЦ эвакуировали в Екатеринбурге
Екатеринбуржцев эвакуировали из ТЦ «Мега»
15 ноября 2025 в 18:36
Причина эвакуации неизвестна
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мега». Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Всех попросили выйти из здания по техническим причинам», — поделился собеседник. Также на фасаде здания появилось объявление с просьбой посетителей покинуть торговый центр.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС Свердловской области. В ведомстве ответили, что в ТЦ произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, возгорания не было.
