Свердловчанином, жестоко избившим свою дочь на улице, заинтересовался Бастрыкин
По факту нападения возбуждено уголовное дело
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Житель Екатеринбурга жестоко избил собственную дочь во дворе дома на Вторчермете. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело», — сообщили в telegram-канале СК. Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования.
Инцидент произошел накануне у подъезда на улице Патриса Лумумбы, 38. Домофонная камера засняла, как мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил ребенка за шею, повалил на землю и ударил по голове.
