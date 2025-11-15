Свердловчанином, жестоко избившим свою дочь на улице, заинтересовался Бастрыкин

По факту нападения возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Екатеринбурга жестоко избил собственную дочь во дворе дома на Вторчермете. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело», — сообщили в telegram-канале СК. Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования.