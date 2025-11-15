Горку размером с пятиэтажный дом открыли в Екатеринбурге

Высота горки составляет 17 метров Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге начала работу пятиэтажная горка. Об этом сообщили в пресс-службе парка Маяковского.

«Горка Т-Банк уже ждет вас в гости», — сообщили в telegram-канале парка. Горка начала работу с 14 ноября, несмотря на отсутствие снега в городе.

Аттракцион работает ежедневно кроме понедельника. Цена взрослого билета на один спуск составляет 100 рублей в будний день и 150 в выходной. Детский билет обойдется в 70 и 100 рублей соответственно.

