Общество

Горку размером с пятиэтажный дом открыли в Екатеринбурге

15 ноября 2025 в 19:09
Высота горки составляет 17 метров

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге начала работу пятиэтажная горка. Об этом сообщили в пресс-службе парка Маяковского.

«Горка Т-Банк уже ждет вас в гости», — сообщили в telegram-канале парка. Горка начала работу с 14 ноября, несмотря на отсутствие снега в городе.

Аттракцион работает ежедневно кроме понедельника. Цена взрослого билета на один спуск составляет 100 рублей в будний день и 150 в выходной. Детский билет обойдется в 70 и 100 рублей соответственно.

«Снежный парк» в ЦПКиО откроет свои двери 6 декабря. А на катке «Северное сияние» горожанам обещают световое шоу и живую музыку. Подробнее — в афише URA.RU.

