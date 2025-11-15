Горку размером с пятиэтажный дом открыли в Екатеринбурге
Высота горки составляет 17 метров
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Екатеринбурге начала работу пятиэтажная горка. Об этом сообщили в пресс-службе парка Маяковского.
«Горка Т-Банк уже ждет вас в гости», — сообщили в telegram-канале парка. Горка начала работу с 14 ноября, несмотря на отсутствие снега в городе.
Аттракцион работает ежедневно кроме понедельника. Цена взрослого билета на один спуск составляет 100 рублей в будний день и 150 в выходной. Детский билет обойдется в 70 и 100 рублей соответственно.
«Снежный парк» в ЦПКиО откроет свои двери 6 декабря. А на катке «Северное сияние» горожанам обещают световое шоу и живую музыку. Подробнее — в афише URA.RU.
