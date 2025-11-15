«СКА-Нефтяник» разгромил «СКА-Уральский Трубник» в матче по хоккею с мячом
Голами за «СКА-Уральский Трубник» отличились Евгений Филиппов и Эмиль Бихузин
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Хабаровске завершился матч между командами «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) и «СКА-Уральский Трубник» (Свердловская область). Хозяева победили со счетом 7:4, уточняет пресс-служба свердловского клуба.
«„СКА-Нефтяник“ (Хабаровск) — „СКА-Уральский Трубник“ (Свердловская область) — 7:4», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что первый тайм сложился для уральской команды непросто: уже к 22-й минуте соперники создали отрыв в четыре мяча.
Голом в первом тайме отметился полузащитник Евгений Филиппов, а во втором тайме он оформил дубль, также отличился нападающий Эмиль Бихузин. Несмотря на активное давление, «СКА-Уральский Трубник» не смог пробить оборону хабаровской команды. Следующий матч «СКА-Уральский Трубник» проведет 19 ноября в Новосибирске против команды «Сибсельмаш».
