«СКА-Нефтяник» разгромил «СКА-Уральский Трубник» в матче по хоккею с мячом

В Хабаровске завершился матч между командами «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) и «СКА-Уральский Трубник» (Свердловская область). Хозяева победили со счетом 7:4, уточняет пресс-служба свердловского клуба.

«„СКА-Нефтяник“ (Хабаровск) — „СКА-Уральский Трубник“ (Свердловская область) — 7:4», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что первый тайм сложился для уральской команды непросто: уже к 22-й минуте соперники создали отрыв в четыре мяча.