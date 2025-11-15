Клава Кока анонсировала выход сниппета нового трека

Клава Кока подогрела интерес поклонников, намекнув на необычный характер сниппета Фото: Илья Московец © URA.RU

Популярная певица Клава Кока анонсировала выход сниппета своего нового трека. Сообщение об этом появилось в ее соцсетях.

«Вы, конечно, угарнете от завтрашнего сниппета», — написала певица. Ее сообщение опубликовано в telegram-канале.