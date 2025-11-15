Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Клава Кока анонсировала выход сниппета нового трека

16 ноября 2025 в 00:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Клава Кока подогрела интерес поклонников, намекнув на необычный характер сниппета

Клава Кока подогрела интерес поклонников, намекнув на необычный характер сниппета

Фото: Илья Московец © URA.RU

Популярная певица Клава Кока анонсировала выход сниппета своего нового трека. Сообщение об этом появилось в ее соцсетях.

«Вы, конечно, угарнете от завтрашнего сниппета», — написала певица. Ее сообщение опубликовано в telegram-канале.

Артистка подогрела интерес поклонников, намекнув на необычный характер предстоящего релиза. Ранее Клава Кока анонсировала новый трек «Девочка-рейв». Поклонники исполнительницы уже активно обсуждают предстоящий релиз в комментариях под ее сообщениями.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал