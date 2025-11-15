Полпред Жога посетил курорт Увильды, которой может стать уральским Сенежем

Уральский полпред Артем Жога и челябинский губернатор Алексей Текслер приняли участие во встрече с лекторами общества «Знание» Фото: Илья Московец © URA.RU

Уральский полпред президента Артем Жога приехал на знаменитый челябинский курорт Увильды, который в будущем может стать местом объединения лучших умов в России. На его площадке прошла встреча с лекторами общества «Знание», приехавших со всего УрФО. Корреспондент URA.RU также посетил мероприятие.

Артем Жога делится жизненным опытом с участниками фестиваля «100 лучших просветителей Уральского федерального округа» Фото: Илья Московец © URA.RU

«Хорошая природа, приятный воздух — обстановка располагает к познанию,» — с этих слов полпред начал свое обращение к участникам. Действительно, местный пейзаж и тишина впечатляют. Основной задачей мероприятия было обучение лекторов. Особенно внимание уделялось участникам спецоперации, которые учатся быть менторами. «Можно много чего знать, уметь, делать, но передать свои знания — сложный процесс. Многие с СВО не идут передавать свои навыки, потому что не знают, как правильно это делать», — отметил Жога.

Также на мероприятии присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который акцентировал внимание на понятийной составляющей. «Лектор и просветитель это не одно и тоже. Желаю всем перейти от уровня лектора до уровня просветителя. Просветитель это тот, кто доносит идею,» — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер выделил особую категорию лекторов Фото: Илья Московец © URA.RU

Особое внимание на мероприятии уделялось воспитанию героев. Полпред привел пример своего сына — героя Владимира Жоги, погибшего на СВО. «Когда люди рассказывают свои реальные истории — у других нет сомнений в их значимости. Мне задавали вопрос про моего сына Володю — как воспитать сына героя. Нет никаких методичек. Своими действиями, рассказами про себя, в этом и заключается главная просветительская деятельность,» — рассказал Жога.

Участники активно задавали актуальные вопросы Фото: Илья Московец © URA.RU

Также полпред отмечал, что в нынешнее время особенно важно не поддаваться унынию и выгоранию, особенно таким важным людям, как лекторам. «Люди крепче стали. Сталь устает, ломается. А люди нет. Мы не выгорели до сих пор, работаем, воюем. Люди на Донбассе живут без воды и каждый день рискуют жизнью, даже выходя на работу, но они держатся. Экономическая ситуация сейчас сложная, пакет санкций беспрецедентный, но страна трудится, без борьбы не будет процветания,» — поделился своим мнением Жога.

После всех мероприятий, полпред поднялся в гору на высоту в 1000 метров, несмотря на неделю, полную разных мероприятий во всех регионах УрФО. «Пройдем 250 метров пешком. Высота здесь 750 метров, нам надо преодолеть 1000. Выходные нужно проводить активно,» — рассказал Жога.





Встреча на курорте Увильды — часть проходящего в Челябинской области пилотного фестиваля «100 лучших просветителей Уральского федерального округа», который проводится с 14 по 16 ноября. В рамках фестиваля лекторы из регионов УрФО участвуют в обучении и обмене опытом; мероприятие организовано при участии Общества «Знание» и курорта «Увильды», поддержку оказывает полпред президента в УрФО Артем Жога. Также на встрече свердловский участник СВО задал вопрос, станет ли курорт в последствии аналогом знаменитой мастерской управления «Сенеж», на что полпред ответил, что в будущем в этом направлении будет вестись работа.