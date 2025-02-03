В Челябинске сотрудники СКР и ФСБ задержали «главного гонщика» мэрии

В Челябинске сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ задержали Сергея Ефимова — директора МБУ «Трасса 74», подведомственного управления по физической культуре и спорту администрации областного центра. По словам источника URA.RU, его подозревают в получении крупной взятки.
«Ефимову инкриминируют получение взятки в особо крупном размере суммой более 4 млн рублей. В рамках возбужденного уголовного дело по ч.6 ст. 290 УК РФ по месту его работы и жительства проведены обыски», — рассказал URA.RU источник.
URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что уточнят информацию.
Автоспортивный комплекс для дрифта «Трасса 74» находится в черте города на улице Северный Луч, недалеко от рекультивированной свалки. Работы по возведению автокомплекса начались весной 2022 года. На строительство было выделено 160 млн рублей. После открытия челябинские автолюбители получат возможность тренироваться в родном городе на современной трассе международного уровня.
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