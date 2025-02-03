Появились подробности уголовного дела в отношении «главного гонщика» мэрии Челябинска

Директора МБУ «Трасса 74», подведомственного управлению по физической культуре и спорту администрации областного центра, Сергея Ефимова задержали за помощь ОПГ дорожников. По словам источника URA.RU, за деньги он разместил на территории автоспорткомплекса асфальтный завод. По предварительным данным, речь идет о заводе ООО ПКФ «Глобус», чьи начальники проходят по делу дорожной ОПГ.
«Предварительно, деньги Ефимов получил от Арайика Закояна. Он приходится сыном Мяснику Закояну, который ранее руководил ООО ПКФ „Глобус“. За вознаграждение Ефимов предоставил компании территорию, переданную „Трассе 74“ для проведения автогонок, для размещения асфальтного завода», — рассказал источник.
По данным URA.RU взятки от фирмы Закоянов Ефимов получал в течение нескольких лет. Общая сумма вознаграждения составила не менее 4 млн рублей.
Ефимов был задержан утром 4 февраля сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ. По месту работы и жительства проводятся обыски. Также оперативные мероприятия проводятся в управлении физической культуре и спорту Администрации Челябинска. URA.RU пыталось связаться с начальником управления Александром Ильиных. По словам секретаря, сейчас он на совещании.
В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев по задержанию воздержались. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.
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